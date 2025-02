Vikatilanne palveluissamme korjattu

Perjantaina 7.2.2025 varhain aamuyöllä palveluissamme ilmeni vikatilanne, joka vaikutti useisiin palveluihimme. Vika saatiin korjattua noin klo 6, ja kaikki palvelut toimivat nyt normaalisti.

Pahoittelemme katkoksesta aiheutunutta haittaa.

Service disruption resolved

In the early hours of Friday, 7.2.2025, a service disruption affected several of our services. The issue was resolved around 6 am, and all our services are now operating normally.

We apologize for any inconvenience caused by the disruption.