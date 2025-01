Varoitus huijausviesteistä Planeetan nimissä

Olemme saaneet tietoomme, että Planeetan nimissä on lähetetty huijausviestejä asiakkaillemme. Viesteissä on linkki, joka ohjaa Planeetan verkkosivustoa muistuttavalle kopiosivustolle. Näiden viestien tarkoituksena on kerätä käyttäjien luottamuksellisia tietoja.

Älä avaa viestissä olevaa linkkiä tai täytä mitään tietoja kopiosivustolla! Sirrä viesti suoraan roskakoriin ja raportoi sen olevan roskapostia.

Jos olet saanut huijausviestin ja epäilet syöttäneesi kirjautumistietosi väärennetylle sivustolle, vaihda pikaisesti salasanasi ja tarkista tilisi turvallisuus. Jos sinulla on kysyttävää, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Kuva viestin sisällöstä: