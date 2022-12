Kapasiteetti-palvelu päättynyt 30.11.2022

Planeetta Kapasiteetti -palvelu on päättynyt. Kapasiteetissa olleet palvelimet ovat siirtyneet uudelle alustalle, ja palvelinten hallinta on jatkossa Planeetan uudistetussa hallintapaneelissa.

Tiedotamme aktiivisia Kapasiteetti-asiakkaita erikseen palvelinten hallintaan liittyen mahdollisimman pian. Jos sinulla on kysymyksiä palvelimiesi hallinnasta, ota yhteyttä tukeemme asiakaspalvelu@planeetta.fi

Planeetta Kapasiteetti -service has ended. The active servers in Kapasiteetti have been migrated to a new platform, and the self-service functions will be implemented into the new Planeetta control panel.

We will inform active Kapasiteetti customers separately about self-service operation, as soon as possible. If you have any questions or needs regarding your server, please contact our support asiakaspalvelu@planeetta.fi