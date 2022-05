Osassa asiakkaiden palveuissa on esiintynyt pieniä katkoksia, jotka ovat johtuneet verkkolaitteeseen liittynneistä häiriöistä. Verkkolaitteisiin on tehty välittömiä korjaustoimenpiteitä ja ongelmaa on korjaantunut.

Jos katkoksia ilmenee vielä, niin olethan yhteydessä asiakaspalveluun asiakaspalvelu@planeetta.fi tai 010 5251 440