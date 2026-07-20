20.7.2026 Ajankohtaista

WordPressissä havaittu kriittinen haavoittuvuus

WordPressistä on löydetty vakavia haavoittuvuuksia, jotka koskevat seuraavia versioita:

  • 6.8.0–6.8.5
  • 6.9.0–6.9.4
  • 7.0.0–7.0.1

Haavoittuvuuksien hyväksikäyttö voi mahdollistaa haitallisen koodin suorittamisen sivustolla ilman kirjautumista.

Päivitä WordPress viipymättä versioon 7.0.2.

Päivityksen voi tehdä webhotellin hallintapaneelin asennusohjelman kautta. Katso ohje: WordPress-sivuston päivittäminen asennusohjelman kautta.

Olemme estäneet haavoittuvuuden tunnetun hyödyntämistavan palvelintasolla. Tämä suojaus ei kuitenkaan korvaa WordPressin päivittämistä.

WordPress Huolenpito -palveluumme kuuluvat sivustot on päivitetty uusimpaan WordPress-versioon. Mikäli haluat jättää WordPressin tekniset päivitykset meidän hoidettavaksemme, tutustu WordPress Huolenpito -palveluun.

Lisätietoja haavoittuvuudesta: Kyberturvallisuuskeskuksen tiedote.