Gmailin POP3-tuki päättyy 1.1.2026

Google lopettaa POP3-tuen 1.1.2026. Tämä vaikuttaa sinuun, jos olet hakenut webhotellissamme sijaitsevan sähköpostilaatikon viestejä Gmailiin POP3-yhteydellä. Tuen päätyttyä Gmail ei voi enää hakea uusia viestejä palvelimelta POP3:n kautta. Sähköpostin käyttö jatkuu suoraan webhotellista (webmail) tai valitsemallasi sähköpostiohjelmalla.

Voit lukea Googlen artikkelin muutoksesta tästä.

Mitä tapahtuu Gmailiin haetuille viesteillesi?

POP3 lataa oletuksena viestit pois webhotellisi sähköpostista. Ladatut viestisi näkyvät webmailissa vain, jos käytössäsi on ollut “jätä kopio viestistä palvelimelle” -asetus.

Jos asetus on ollut käytössä, viestit ovat webmailissa ja käytettävissä jatkossakin.

Jos asetusta ei ole käytetty, aiemmin Gmailiin haetut viestit ovat vain Gmailissa.

Mitä sinun tulee tehdä?

Gmail ei vuoden vaihteen jälkeen hae uusia viestejä. Voit jatkaa sähköpostin käyttöä seuraavilla tavoilla:

Käytä webmailia palvelun omassa osoitteessa. Ota käyttöön sähköpostiohjelma, kuten Outlook tai Thunderbird. Molemmat tukevat IMAP-yhteyksiä ja toimivat luotettavasti. Jos haluat ohjata uudet viestit Gmailiin, voit määrittää sähköpostiisi edelleenlähetyksen.

Gmailin IMAP-yhteydet toimivat normaalisti myös 1.1.2026 jälkeen. Tämä on käytettävissä Gmailin puhelinsovelluksessa, mutta ei Gmailin selainversiossa ulkoisen postilaatikon lukemiseen.

Jos sinulla on kysymyksiä webhotelliisi liittyen, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.