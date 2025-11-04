Huoltokatko tiistaina 11.11.2025 klo 00-07

Palveluissamme on seuraava säännöllinen huoltokatko maanantain ja tiistain välisenä yönä 11.11.2025 kello 00.00-07.00 välisenä aikana. Huoltokatkon aikana palvelussanne voi olla käyttökatkoja. Ylläpidetyt palvelimet saatetaan käynnistää uudelleen, mikäli päivitysten asennus sitä edellyttää. Huomioikaa tämä tarvittaessa sovelluksissanne. Muiden palvelimien osalta huoltokatko ei yleensä edellytä asiakkailtamme mitään toimenpiteitä.

Mikäli havaitsette ongelmia huoltokatkon jälkeen, niin voitte jättää vikailmoituksen joko sähköpostilla vikailmoitus@planeetta.fi tai vikailmoituslomakkeella.

TULEVIEN HUOLTOKATKOJEN PÄIVÄMÄÄRÄT:

11.11.2025

9.12.2025

MAINTENANCE WORK ON TUESDAY 11TH OF NOVEMBER 2025

Scheduled maintenance work will take place on the night between Monday and Tuesday 11th of November 2025 starting at 00:00 AM and lasting until 07:00 AM Finnish time. During the service window, your services may be offline. Special measures are typically not needed from the customers. Managed server environments will be updated and rebooted during maintenance, if necessary. Please take this into account in your applications.

If you notice problems after the maintenance window, please create a service request by sending an e-mail message to vikailmoitus@planeetta.fi address.

UPCOMING MAINTENANCE WINDOWS FOR THE YEAR 2025